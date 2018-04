Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Monetar International a revizuit in crestere, de la 4,4% la 5,1%, estimarile privind evolutia economiei romanesti in acest an, potrivit celui mai nou raport „World Economic Outlook”, publicat marti de institutia financiara...

- Creșterea economica a intrat la apa. Institutul National de Statistica a revizuit în sens negativ cresterea economica din 2017, cu 0,1 puncte procentuale, la 6,9%, fata de datele provizorii anuntate în februarie.

- Cresterea economica a Romaniei risca sa fie afectata de lipsa reformelor structurale, constata Comisia Europeana, avertizand ca recentele modificari risca sa submineze independenta justitiei, iar coruptia, persistenta la toate nivelurile, ramane un obstacol pentru activitatile de afaceri.…

- Creșterea economica s-a accelerat in Romania, in 2017, PIB-ul real fiind estimat sa inregistreze o cifra record in perioada post-criza – 6,7% creștere. Principalul motor al creșterii a fost consumul privat, sprijinit indirect de reducerile de taxe și creșterile salariale din sectorul public și privat.…

- Masurile de austeritate luate de guvernele lumii dupa criza economica si ratele ridicate ale somajului au generat o diferenta semnificativa intre veniturile tinerilor si ale varstnicilor in toata Europa, transmite Fondul Monetar International, potrivit Wall Street Journal. In cadrul unui…

- Economia celor 19 state care fac parte din zona euro a inregistrat un avans de 2,5% anul trecut, comparativ cu anul anterior, cea mai mare creștere economica din 2007 incoace, scrie BBC News, citand datele Eurostat. În ultimul trimestru al anului trecut, economia a înregistrat un avans de…

- Powell, care a fost nominalizat de Trump in noiembrie anul trecut, este republican. Mandatul lui Janet Yellen, numita de presedintele Obama in 2014, expira in februarie.Jerome Powell, in varsta de 64 de ani, a facut parte din boardul institutiei din 2012, este avocat si este vazut drept…

- Fondul Monetar International se asteapta la „cea mai extinsa crestere economica globala sincronizata din 2010”, in timp ce elita globala de economisti ajunge la Forumul Economic Mondial ce se desfasoara in Davos, Elvetia, potrivit Financial Times.