Stiri pe aceeasi tema

- O scurgere de petrol în apele de pe coasta rusa a Marii Negre survenita în weekend s-a extins pe o suprafata de circa 80 de kilometri patrati si este de 400 de ori mai mare decât s-a estimat initial, relateaza Reuters și Agerpres. Anunțul a fost facut miercuri de cercetatori…

- O scurgere de petrol in apele de pe coasta rusa a Marii Negre survenita in weekend s-a extins pe o suprafata de circa 80 de kilometri patrati si este mult mai mare decat s-a estimat initial, au declarat miercuri cercetatori de la Academia de Stiinte a Rusiei (RAN), pe baza unor imagini din satelit,…

- Șalaul este un pește rapitor de apa dulce și face parte din familia Percidae. Traiește in ape curgatoare sau balți și se gasește de la Marea Caspica, Marea Neagra, pana la Marea Baltica in Europa Occidentala. Cuprins: Despre șalau Cum arata șalaul Unde gasești șalaul Cum sa gatești șalaul Rețete…

- Salata de icre este delicioasa, mai ales daca este facuta in casa. Cei care au mai facut salata de icre acasa au intampinat și problema taierii lor. Cum repari icrele taiate? Ce sunt icrele și de cate feluri sunt Icrele sunt, de fapt, ovule de pești, iar forma și marimea lor difera de la o specie la…

- Somnul este o specie de pește rapitor de talie mare din familia Siluaridae. Se gasește in Europa Centrala și in Europa de Est, dar și in Asia de Vest. Cuprins: Somnul – unde se gasește și cum arata Ce mananca somnul? Cat de mare crește somnul? Poate trai in acvariu? Lucruri interesante despre somn…

- Sportivul din Petrosani si-a propus sa strabata lacul Balaton de doua ori, fara oprire, timp de trei zile si trei nopti. Organizatorii au luat decizia sa anuleze cursa din cauza condițiilor meteo. Rafalele de vant ajungeau și la 70 de kilometri pe ora.Avram Iancu este si primul om din lume care a parcurs…

- În pofida promisiunii de a-si retrage trupele, Rusia mentine în continuare circa 80.000 de militari si un numar semnificativ de echipamente si tehnica militara în apropierea frontierei cu Ucraina, a declarat comandantul sef al armatei ucrainene, general-colonelul Ruslan Homceak, în…

- Un pescador romanesc disparut pe Marea Neagra a fost gasit scufundat, in zona Gura Portitei, iar cel putin trei perscari au fost gasiti morti. Ambarcațiunea Shark 1, la bordul careia se aflau cinci membri de echipaj, plecase duminica dupa amiaza, din portul Midia, la pescuit, impreuna cu pescadorul…