Fondul european de relansare post-COVID începe să devină realitate Negocierile au fost dificile, iar planul a inceput lent, dar din imensul fond european de recuperare post-coronavirus s-ar putea efectua primele plati in iulie, scrie AFP intr-un articol publicat luni pe platforma European Data News Hub (EDNH).



Spre usurarea Bruxellesului, saptamana trecuta au fost trecute doua obstacole importante in calea pachetului de granturi si imprumuturi de 672 miliarde de euro, cat reprezinta Mecanismul de Redresare si Rezilienta, elementul central al fondului istoric de relansare economica de 750 de miliarde euro.



Curtea constitutionala a Germaniei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Comisia Europeana merge mai departe cu mecanismul NextGenerationEU prin care Uniunea Europeana urmeaza sa se împrumute cu pâna la 800 de miliarde de euro de pe piața de capital, pâna în anul 2026 pentru a finanța masurile de redresare și deziliența ale statelor membre. În…

- ”În primul rând, discutam despre ritmul vaccinarii (disponibilitatea vaccinului și ritmul de vaccinare al populației), durata imunitații post-vaccinare, eficacitatea vaccinurilor actuale la noile mutații ale virusului, toate acestea influențând evoluția pandemiei, precum și amploarea…

- "1,5 miliarde pentru paduri este o suma colosala, in niciun caz nu vor fi banii risipiti si in niciun caz nu putem face reforma in fiecare an. Am avut exemple, mai ales la Ministerul Invatamantului, unde am ajuns cu reformele anuale; nu cred in aceste reforme continue. Cred in deciziile fundamentate,…

- Efectele pandemiei de la inceputul anului 2020 au modificat perspectivele economice, sociale și bugetare atat in Romania, cat și in celelalte state ale Uniunii Europene, motiv pentru care a fost nevoie de un program pentru a face fața enormelor consecințe economice și sociale. Guvernul condus de catre…

- ”Bugetul de stat a fost aprobat! Este un buget al relansarii economice, un buget robust, realist. Estimam pentru 2021 o crestere economica de calitate, bazata pe un nou maxim istoric al investitiilor, in cuantum de 62 de miliarde, respectiv 5,5% din PIB. Prin reducerea deficitului cu 2,6% din PIB, intram…

- Eurodeputatii Siegfried Muresan (PPE) si Dragos Pislaru (Renew Europe), doi dintre cei trei co-raportori ai Parlamentului European pentru Mecanismul european de redresare si rezilienta, au vorbit luni, intr-o conferinta online, despre ce presupune acest regulament si au punctat pasii pe care Romania…

- Liderul PNL Ludovic Orban a afirmat ca Mecanismul de Redresare si Rezilienta aprobat de Parlamentul European este principalul instrument al Uniunii Europene pentru relansarea economica, in urma crizei generate de pandemia de COVID, iar din buget total in valoare de 672,5 miliarde euro, Romaniei ii…

- Parlamentul European a aprobat miercuri, 10 februarie, ”Mecanismul de Redresare și Reziliența”, conceput pentru a ajuta țarile din UE sa combata efectele pandemiei. Din cele 672,5 miliarde de euro alocate in acest scop, Romania va primi 30 de miliarde.