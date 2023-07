Zeci de mii de bunuri contrafacute, descoperite intr-un autocamion la Punctul de Frontiera Calafat! Valorau peste 2 milioane de lei

In data de 3 iulie, in jurul orei 13:15, la Punctul de Trecere a Frontierei Calafat, judetul Dolj, s a prezentat pe sensul de intrare in tara,… [citeste mai departe]