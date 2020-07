Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele Comisiei de Aparare, liberalul Ovidiu Raețchi, l-a laudat pe șeful statului pentru faptul ca Romania a obținut, azi, 80 miliarde euro pentru proiecte europene, punctand ca aceasta este “ o umbrela economica necesara pentru depașirea crizei”:Vezi și: Andreea Esca rupe tacerea:…

- Obiectivul este ca dezvoltarea economica sa duca la cresterea nivelului de viata pentru fiecare roman. Proiectul liberal este ca in maximum cinci ani sa ajungem la 87 la suta din media Uniunii Europene, la nivelul la care este astazi Italia. Planul, facut public ieri, este bazat pe investitii masive…

- "Vreau sa ma refer, mai intai, la banii europeni. Pana acum, Romania nu a luat niciun euro in plus fata de bugetul alocat pe 2014-2020. Posibilitatea de accesa bani suplimentari fata de fondurile europene la care avem dreptul in exercitiul financiar 2014-2020 este rezervata. Ce bani vom avea la dispozitie:…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat joi ca pe parcursul ultimelor sase luni au fost absorbiti doua miliarde de euro din fonduri europene, in conditiile in care in decursul celor sase ani care au precedat guvernarea PNL au fost atrasi 6 miliarde de euro. „Referitor la fondurile europene, obiectivul…

- SUA cauta sa-si protejeze satelitii de eventuale atacuri chineze si rusesti, contand pe aliatii lor in acest efort, a indicat miercuri un inalt responsabil al Pentagonului, anuntand noua "strategie de aparare in spatiu" a Washingtonului, potrivit France Presse.Acest document este primul care…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, insista ca aliatii sa-si respecte obiectivul de a aloca 2% din PIB pentru bugetul apararii, in pofida problemelor economice generate de pandemia de COVID-19. NATO traverseaza o perioada sensibila dupa ce președintele american Donald Trump a ordonat retragerea…

- Legea a fost data de PSD ca sa le faca in necaz liberalilor Premierul Ludovic Orban afirma ca o crestere cu 40% a punctului de pensie, asa cum prevede Legea pensiilor adoptata de PSD, "ar fi fost foarte dificila si in conditii de normalitate economica" si afirma ca pensiile vor creste "realist, pe baza…

- Guvernul italian va injecta cel putin trei miliarde de euro in Alitalia, a anuntat joi Ministerul Industriei, pregatind planul pentru nationalizarea companiei aeriene care se confrunta cu dificultati financiare, transmite agenția de presa Reuters, citata de Agerpres.Inițial, inplanul guvernului intra…