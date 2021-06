Comisia Europeana a lansat oficial miercuri Fondul european de aparare, dotat cu aproape 8 miliarde de euro pentru perioada 2021-2027, in scopul co-finantarii proiectelor de cooperare intre companii de aparare si consolidarii in acest fel a autonomiei europene, informeaza AFP.



''Pentru prima data, Uniunea Europeana investeste o parte a bugetului sau in aparare'', a declarat comisarul european pentru piata interna Thierry Breton.



Noul fond este dotat cu 7,95 miliarde de euro, dintr-un buget european de 1.074 miliarde de euro pentru perioada 2021-2027.

…