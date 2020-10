Fondul de salarii din Primăria Craiova s-a triplat, în ultimii ani Cunoaște toata lumea faptul ca salariile funcționarilor din administrația publica au crescut atat de mult in ultimii ani, incat sfideaza chiar și salariile patronilor din mediul privat. Insa pe langa salariile uriașe, funcționarii incaseaza și sporuri. Cat ne costa intr-o luna salariile personalului din aparatul administrativ? GdS a analizat datele publicate pe Transparența Guvernamentala din 2016 (de cand exista date publicate pe site-ul respectiv pe care se publica execuția bugetara a tuturor instituțiilor publice) și pana in 2020. Dupa majorarile salariale din ultimii ani, fondul de salarii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

