Fondul de relansare a economiei al UE trebuie sa fie sub forma de granturi, anunta economistul sef al FMI

- Comisia Europeana a aprobat o investitie de 47 de milioane de euro din Fondul European de Dezvoltare Regionala pentru construirea si echiparea unui spital de urgenta in Cluj, Romania, de care vor beneficia cetatenii din regiunea Nord-Vest, predominant rurala, se arata intr-un comunicat publicat luni…

- Economia zonei euro va inregistra, probabil, o scadere intre 8 si 12%, in acest an, din cauza impactului pandemiei de coronavirus (COVID-19), a previzionat, miercuri, presedintele Bancii Centrale Europeana (BCE), Christine Lagarde. Anterior, BCE estimase un declin intre 5% si 12% pentru 2020,…

- Comisia Europeana a elaborat recomandari destinate sa permita reluarea turismului, astfel incat oamenii sa poata sta in hoteluri, sa manance la restaurante sau sa mearga la plaja in siguranta in urmatoarele luni, in pofida pandemiei de coronavirus (COVID-19), se arata intr-un document consultat de Reuters.…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, luni seara, ca pensiile romanilor vor fi marite din toamna, dar nu spune cu cat, acest lucru, spune el, urmand sa fie stabilit in urma unei analize si in functie de evolutia economiei romanesti, precum si a incasarilor bugetare. Orban a declarat, luni seara,…

- Productia de autovehicule de la Dacia si Ford va reincepe pe data de 4 mai, a anuntat, joi, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, intr-o interventie la Digi 24. "Din ce cunosc eu, atat Dacia, cat si Ford vor reporni productia de autovehicule in data de 4 mai",…

- Guvernul italian lucreaza la un nou pachet de stimulare a economiei, in valoare de cel putin 50 de miliarde de euro (54 de miliarde de dolari), pentru a atenua impactul pandemiei de coronavirus (COVID-19), a anuntat marti prim-ministrul Giuseppe Conte. Noile masuri, care ar urma sa fie date…

- Austria urmeaza sa relaxeze si mai mult masurile menite sa opreasca raspandirea noului coronavirus si sa autorizeze - de la 15 mai - redeschiderea restaurantelor si lacasurilor de cult, a anuntat marti cancelarul Sebastian Kurz. Austria a fost unul dintre primele state membre ale Uniunii Europene…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, sambata, ca statele Texas si Vermont vor permite unor afaceri sa-si redeschida portile de luni, in timp ce Montana va incepe sa ridice restrictiile de vineri, relateaza Reuters. "Continuam sa vedem un numar de semne pozitive ca virusul a trecut…