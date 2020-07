Stiri pe aceeasi tema

- Fondul de lupta impotriva coruptiei (FBK) al opozantului rus Aleksei Navalnii era vizat vineri de o perchezitie, a anuntat organizatia, care denunta o noua manvrea de intimidare din partea Kremlinului, relateaza AFP, potrivit news.ro.”FBK este perchezitionat”, a anuntat pe Twitter Aleksandr…

- La patru zile de la declaratia ambasadorului rus la Bucuresti ca Moscova permite „libertatea de a vorbi”, spre deosebire de Occident, cinci redactori sefi adjuncti ai celui mai important cotidian financiar din Rusia au demisionat in bloc din cauza noului redactor sef, acuzat de cenzura in favoarea Kremlinului.…

- "Guvernul Romaniei a aprobat in data de 11.06.2020, Hotararea pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, in vederea acordarii de catre Romania a unui ajutor umanitar extern, cu titlu gratuit,…

- Comitetul de Investigatii al Rusiei a anuntat luni ca a deschis o ancheta impotriva lui Aleksei Navalnii, principalul opozant si critic al Kremlinului, privind o presupusa calomnie prin intermediul unor comentarii pe care el le-a facut in social media, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Intr-un…

- Comitetul de Investigatii al Rusiei a anuntat luni ca a deschis o ancheta impotriva lui Aleksei Navalnii, principalul opozant si critic al Kremlinului, privind o presupusa calomnie prin intermediul unor comentarii pe care el le-a facut in social media, informeaza Reuters. Intr-un comunicat, Comitetul…

- Am scris in repetate randuri, in paginile Jurnalului de Argeș, despre faptul ca d-na judecator Grigore Cristina Elena, pe cand functiona la Judecatoria Costesti, intr-o speta „a facut din alb negru și din negru alb”, in sensul ca, desi inregistrarea video depusa de politie la dosar demonstra indubitabil…

- 30 Mai 2020 – Ziua Aniversara a Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.), coincide in mod fericit in acest an cu implinirea a 15 ani de activitate. Direcția Generala Anticorupție este o structura tanara a Ministerului Afacerilor Interne (infiintata in anul 2005 prin Legea nr. 161/2005, privind stabilirea…

- In noiembrie anul trecut, Presedintele Tokaev a semnat o lege, necesara de mult in Kazakhstan, care prevede instituirea demisiei si raspunderea disciplinara personala a conducatorilor organelor de stat in cazul savarsirii infractiunii de coruptie de catre subalternii lor. In special, in cazul in care…