Fondul de investitii sud-african NEPI Rockcastle a anuntat luni ca a demarat procedurile de arbitraj cu AFI Europe privind vanzarea portofoliului sau de spatii de birouri din Romania, informeaza un comunicat de presa. Arbitrajul vizează solicitarea vânzătorului adresată cumpărătorului pentru ca acesta să achite garanţia contractuală, însă cumpărătorul contestă valabilitatea cererii.

