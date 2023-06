Stiri pe aceeasi tema

- Intel a anuntat vineri ca va investi pana la 4,6 miliarde de dolari intr-o noua fabrica de semiconductori si o facilitate de testare in apropiere de Wroclaw, Polonia, care ar urma sa devina operationala in 2027, ca parte a planului de investitii din Europa de 88 miliarde de dolari, pentru a-si majora…

- ”Nu mai sunt bani disponibili in buget. Incercam sa consolidam bugetul chiar acum, nu sa-l extindem”, a spus Lindner, intr-un interviu. Compania urma sa primeasca sprijin guvernamental in valoare de 6,8 miliarde de euro pentru fabrica sa de semiconductori din Germania. Cu toate acestea, din cauza costurilor…

- In timp ce piața europeana va avea probabil dificultați in a reveni la nivelurile sale anterioare, producatorii nu au adoptat o poziție alarmista. Volumele de livrari sunt departe de nivelurile de dinainte de pandemie. In acest an, principalele piețe europene (Germania, Franța, Italia, Spania etc)…

- Creșterea cursului Euro la un nivel istoric in fața monedei naționale reflecta 3 factori principali: evoluția diferențialului de dobanda intre EUR și RON, existența unor deficite structurale la un nivel ridicat și creșterea impredictibilitații ca urmare a rocadei guvernamentale. Companiile romanești…

- Romania este unul din putinele state membre ale Uniunii Europene (UE) cu situri de productie de petrol si gaze naturale considerabile si active, potrivit unui raport publicat de ONG-ul de mediu Clean Air Task Force. In luna mai 2022, au fost identificate emisii in 14 situri de pe tot lantul, de la productie…

- Compania cauta afaceri cu o crestere mare, cu marje mari, deoarece intentioneaza sa inchida toate cele 68 de magazine fizice de carti, magazine pop-up si magazine de ”4 stele” din Statele Unite si Regatul Unit, punand capat unora dintre cele mai lungi experimente in comertul cu amanuntul traditional.…