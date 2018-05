Stiri pe aceeasi tema

- Fondul suveran de investitii din Qatar (QIA) ia in considerare vanzarea a trei hoteluri din Europa operate de InterContinental, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Reprezentantii QIA nu au comentat informatiile.

- Banca Centrala norvegiana a anunțat ca nivelul tranzacțiilor in care se folosesc bani lichizi este atat de scazut, ca poate fi considerat nul. "Mai puțin de 10% din tranzacții, inclusiv plata unei cafele in oraș, sunt efectuate cu bani cash", spune Jon Nicolaisen, de la Banca Centrala a Norvegiei,…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune un interviu oferit de analistul american Peter Doran, presedintele CEPA, pe tema propagandei Rusiei și a ”strategiei haosului” lui Vladimir Putin din Europa de Est.Digi24: Rusia incearca sa dezbine societatea romaneasca prin aparatul…

- Compania chineza de stat China Railway Group (CRG) pregateste o eventuala oferta pentru constructia unui tunel in valoare de 5,6 miliarde de dolari intre Suedia si Danemarca, au declarat vineri autoritatile municipale din orasul suedez Helsingborg, transmite Reuters. Proiectul tunelului cu o lungime…

- Reprezentantii furnizorului sarb de energie Elektromreza Srbije (EMC) au anuntat joi ca generatoarele electrice din Kosovo, despre care au spus ca erau vinovate pentru aparitia acelui deficit, si-au reluat productia normala in data de 3 martie.In ultimele saptamani, deficitul de energie…

- Comisia Europeana va lansa in luna mai o campanie de testare a produselor alimentare in 16 tari ale Uniunii Europene, pe fondul acuzatiilor privind calitatea inferioara a marfurilor vandute in Europa de Est, anunta Vera Jourova, comisarul UE pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen.