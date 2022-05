”Transgaz informeaza ca a semnat un acord privind foaia de parcurs cu Fondul de Investitii al Initiativei celor Trei Mari S.A. SICAV-RAIF, un fond comercial dedicat investitiilor in infrastructura din Europa Centrala si de Est, pentru a colabora in ceea ce priveste construirea unei infrastructuri, noi, planificate, de gaze naturale in Romania”, anunta Transgaz. Fondul de investitii a semnat astfel un acord privind foaia de parcurs cu Transgaz, operatorul sistemului de transport al gazelor naturale din Romania, pentru a colabora in ceea ce priveste construirea unei infrastructuri, noi, planificate,…