- Fondul de hedging pentru criptomonede Three Arrows Capital (3AC) a solicitat protectie fata de creditori in Statele Unite, in temeiul legii falimentului, care permite debitorilor straini sa isi protejeze activele americane, potrivit unui dosar inregistrat vineri in instanta, transmite Reuters.…

- Firma Teneo a fost angajata in ultimele zile pentru a se ocupa de procesul de lichidare, a spus persoana, care a cerut anonimatul deoarece nu era autorizata sa discute public problema. Sky News a relatat pentru prima data despre lichidare. Three Arrows Capital, sau 3AC, asa cum este si cunoscut, nu…

- Companiile si persoanele din Rusia recurg la entitati din Georgia pentru a ocoli sanctiunile occidentale, a afirmat miercuri un grup de parlamentari ucraineni, care a indemnat Statele Unite sa ia masuri in privinta acestor acuzatii, transmite Reuters.

- Președintele american Joe Biden a acuzat, intr-un discurs de vineri, industria americana de petrol și gaze de folosirea crizei pentru creșterea profiturilor, dupa ce un nou raport a aratat ca inflația a ajuns la maximumul ultimilor 40 de ani, scrie Reuters . Un galon de benzina, echivalentul a 3,78…

- Atacul armat in masa din Philadelphia a provocat cel puțin trei morți și alte 11 persoane ranite, a anunțat poliția duminica (5 iunie) in cel mai recent caz de violența cu arme din Statele Unite, dupa recentele masacre din Texas, New York și Oklahoma, unde au murit zeci de oameni. Mai mulți tragatori…

- Papa Francisc a anuntat ca va numi 21 de noi cardinali in luna august, printre care si un italian, liderul Bisericii din Mongolia, un demers prin care suveranul pontif isi va pune din nou amprenta asupra viitorului catolicismului, informeaza Reuters, citata de Agerpres. Dintre cei 21, 16 sunt cardinali…

- Reprezentantii statelor membre UE urmeaza sa aprobe joi un embargou privind importurile de carbune din Rusia, care ar urma sa intre complet in vigoare de la mijlocul lunii august, cu o luna mai tarziu decat se preconiza initial, ca urmare a presiunilor Germaniei pentru amanarea unei astfel de masuri,…