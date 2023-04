Stiri pe aceeasi tema

- Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) a achitat pana acum peste 1,86 miliarde de lei pagubitilor asiguratorilor RCA intrati in faliment, dintre care aproape 190 milioane de lei numai in primele trei luni din acest an, a anuntat vineri Fondul care se alimenteaza din contributiile celorlalti asiguratori…

- In timp ce Guvernul vrea sa plafoneze prețurile RCA, Parlamentul vrea sa schimbe rapid legislația pentru a atrage bani la Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) care are de platit sute de milioane de euro dupa doua falimente majore in 2 ani: City Insurance și Euroins, firme cu milioane de clienți…

- ”Fondul de garantare a asiguratilor a receptionat, incepand cu 17 martie 2023 – data ridicarii licentei de functionare a Societatii Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA si pana la 2 aprilie 2023, 3.737 cereri de deschidere dosare dauna, din partea potentialilor creditori de asigurare ai societatii…

- Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) face un apel catre clienții Euroins sa depuna cererile de plata, precizand ca doar 30.500 au fost depuse pana in prezent. Fondul de garantare a asiguraților a recepționat, incepand cu 17 Martie 2023- data ridicarii licenței de funcționare a Societații Euroins…

- Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) a platit peste 156 milioane de euro doar pentru 80.000 de dosare din 255.000 de cereri de plata in falimentul City Insurance de anul trecut, la care se adauga acum și Euroins, unde ASF se așteapta la plați de peste 250 milioane de euro. HotNews.ro a intrebat…

- Conducerea Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) este așteptata in comisiile de specialitate din Parlament, pentru a da explicații privind retragerea autorizației de funcționare a societații Euroins Romania. Ședința comuna cu comisiei economica, industrii si servicii și a celei de buget, finanțe,…

- ”Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) a luat act de Decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) prin care s-a dispus retragerea autorizatiei de functionare a Societatii Euroins Romania Asigurare Reasigurare si constatarea starii de insolventa a societatii, urmand ca Autoritatea de Supraveghere…

- Asociația Victimelor Accidentelor de Circulație acuza Fondul de Garantare a Asiguraților ca despagubește victimele accidentelor de circulație care și-au valorificat dreptul in instanța și au obținut o hotarare definitiva intr-un termen mai mare de șase luni, termen evident ilegal, imoral și total abuziv.…