Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a pornit unele dintre cele mai de succes festivaluri de muzica din lume, UNTOLD și Neversea, Bogdan Buta investește in tehnologie. Este vorba despre aplicația Extasy, singura aplicație din Romania care este dedicata experiențelor spectaculoase. Alaturi de cel mai bun prieten din studenție, Sveatoslav…

- Extasy prima aplicatie din Romania, dedicata exclusiv experientelor spectaculoase.Bogdan Buta, fondatorul festivalurilor Untold si Neversea, lanseaza un nou concept global, Extasy prima aplicatie din Romania dedicata experientelor spectaculoase. Dupa ce a pornit unele dintre cele mai de succes festivaluri…

- Romania are prima aplicație care iși avertizeaza utilizatorii România are, de ieri, prima aplicație care își avertizeaza utilizatorii daca au intrat în contact cu o persoana cu COVID-19. Aceasta se numește ''First Contact'', a fost dezvoltata de un ONG din Cluj-Napoca…

- Facebook lanseaza o aplicatie de colaje, prin care testeaza un tip mai simplu de retea sociala Cel mai recent produs Facebook, E.gg, pare la prima vedere o simpla aplicatie de creat colaje, insa reprezinta, mai degraba, o testare a unui tip mai simplu de retea sociala. NPE Team, grupul de cercetare…

- NPE Team, grupul de cercetare din cadrul Facebook, a lansat E.gg, o aplicatie pe care o descrie ca un creator de reviste digitale si colaje media, in care pot fi implicate o serie intreaga de elemente grafice. Anuntata in urma cu mai multe luni, noua aplicatie este acum disponibila in Statele Unite,…

- O aplicație realizata de specialiștii clujeni impreuna cu o companie din Olanda le permite pacienților din Cluj-Napoca sa fie consultați de la distanța. Interfața are și sistem video, iar in arhiva specialișii au date despre pacienții inregistrați ceea ce ușureaza stabilirea unui diagnostic, potrivit…

- Compania de Transport Public alaturi de Primaria municipiului Cluj-Napoca continua procesele de digitalizare și utilizare a tehnologiilor actuale pentru a imbunatați experiența calatorilor. Incepand de astazi, suita de instrumente inteligente dedicate serviciului public de transport urban din Cluj-Napoca…

- ​Google a anuntat miercuri câteva lansari interesante, printre care Pixel 5, câteva functii pentru asistentul virtual Google Assistant si un "motor de cautare" pentru filme si programe de divertisment - Google TV.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro