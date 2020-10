Stiri pe aceeasi tema

- Studiile arata ca device-urile folosite excesiv duc la performante academice slabe ale copiilor, iar vizionarea a peste doua ore de televiziune pe zi echivaleaza cu pierderea a 4 luni de invatare. Copiii romani petrec aproximativ 4 ore pe zi pe ecrane.Cu siguranta ca mijloacele electronice…

- Candidatul PMP pentru Primaria Seini nu tine cont de normele de distantare sociala impuse de pandemia de coronavirus si vrea cu orice pret sa aduca zeci de copii in sala de spectacole a Casei de Cultura din oras pentru Teatrul de Papusi. Initiativa este una laudabila, vrea sa culturalizeze generatia…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a precizat marți seara ca nu exista nicio restrictie in privinta posibilitatii copiilor de a manca la scoala, insa e nevoie de respectarea unor reguli de igiena.”Nu sunt recomandari care sa restrictioneze in vreun fel posibilitatea copilului de a manca la scoala.…

- PACHETUL SOCIAL „GABRIELA FIREA LA BOTOȘANI” este partea din programul meu pentru familiile și copiii din municipiul Botoșani. Sunt masuri reale, concrete pentru sanatatea și educația mamelor și copiilor din orașul nostru.

- Majoritatea parinților romani sunt de-a dreptul speriați de inceperea unui nou an școlar. Rechizitele, hainele și alte obiecte necesare copiilor ajung sa le faca o gaura uriașa in buget. Suma cheltuita de romani pe haine și rechizite școlare Aproximativ 84% dintre romani le cumpara copiilor lor haine…

- Sunt prevazute forme alternative de pregatire, care vor fi doar prin excepție și in conformitate cu anumite reguli și situații stabilite in prealabil. Valchev a subliniat ca situația epidemica din Bulgaria va continua probabil in urmatoarele 10-12 luni, ceea ce inseamna tot anul școlar urmator.…

- Presedintele columbian Ivan Duque a promulgat miercuri o reforma constitutionala care prevede inchisoarea pe viata pentru cei vinovati de viol si uciderea copiilor si adolescentilor cu varsta sub 18 ani, relateaza AFP. ''Astazi, Columbia spune nu acestor banditi care doresc sa atace tandretea,…

