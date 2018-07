Stiri pe aceeasi tema

- Shoko Asahara, fondatorul sectei Aum, condamnat la moarte pentru organizarea atacului cu gaz sarin din metroul din Tokyo in martie 1995, a fost executat vineri prin spanzurare, informeaza agentia Kyodo, din surse confidentiale. Stirea a fost difuzata si de televiziunea nipona NHK, preluata de Reuters.…

- Moarte transmisa in direct! S-a intamplat in județul Olt, acolo unde un șofer baut a provocat un accident cumplit in care au pierit doi oameni nevinovați. Un barbat care circula regulamentar și o femeie, mama a trei copii, care se afla in mașina celui vinovat. In timp ce soțul ei, adica pasagerul care…

- Trei oameni au murit loviti de un tren in sudul Londrei. Politia britanica a deschis o ancheta pentru a stabili cum au ajuns victimele pe calea ferata. Accidentul a avut loc in apropierea statiei Loughborough Junction.

- Walter Leroy Moody Jr., un american care a plantat bombe in casuțele poștale pentru a asasina un judecator al curții federale și un avocat al drepturilor civile, in 1989, a fost executat joi, in inchisoarea din Alabama unde a stat inchis zeci de ani, scrie New York Times.