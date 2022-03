Fondatorul Revolut, rusul Nik Storonsky, ajută Ucraina Fondatorul Revolut, rusul Nik Storonsky, care are și origini ucrainene, considera razboiul declanșat de țara sa ”greșit și total dezgustator”. El cere incetarea imediata a razboiului și anunța ca Revolut va dubla fiecare donație facuta pentru Ucraina.”Cand eram copil, noțiunea de razboi intre Rusia și Ucraina era de neconceput. Nu doar pentru ca razboiul și pierderea de vieți nevinovate sunt intotdeauna greșite, ci pentru ca, pentru mine, ucrainenii și rușii sunt rude. Știu asta pentru ca, atunci cand Vladyslav și cu mine am fondat Revolut la Londra, nu a contat de unde venim. Am simțit ca eram… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

