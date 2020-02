Fost prefect al Constantei, Gheorghe Martin, a murit la varsta de 71 ani, in urma unei afectiuni medicale. Tatal fostului deputat PSD Eduard Martin este cel care a intemeiat firma de salubrizare Polaris, care a beneficiat de monopol profitabil pe serviciul de strangere a gunoaielor in Constanta, dar si in alte judete ale tarii.