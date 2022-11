Fondatorul grupului Wagner, Evgheni Prigojin, recunoaşte că a „intervenit” în alegerile din SUA Oligarhul rus Evgheni Prigojin, fondatorul gruparii de mercenari Wagner, recunoaște ca a intervenit și va „continua sa intervina” in alegerile din SUA. Aceste afirmatii au fost postate in preziua alegerilor americane de la jumatatea mandatului, drept raspuns la o solicitare din partea unui site de stiri rusesc. „Ne-am amestecat (in alegerile americane), ne amestecam si vom continua sa ne amestecam. Cu grija, cu acuratete, chirurgical, in propriul nostru mod, cum stim sa o facem”, a declarat Prigojin, in comentarii postate pe VKontakte, echivalentul Facebook din Rusia, de serviciul de presa al… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

