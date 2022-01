Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Chesnoiu a declarat ca ‘’riscuri exista in orice domenii. Avem cel mai bun exemplu, criza din energie si gaze. Energia s-a scumpit așa de mult incat a impactat foarte multe domenii de activitate. Evident ca nici agricultura nu va fi ocolita de aceasta criza, din pacate. Fermierii sunt ingrijorați…

- Industria auto deține un procent de 27% din exporturile naționale, iar primii trei exportatori sunt Dacia, Ford și Daimler.In acest moment, industria auto se confrunta cu 5 crize: Coronavirusul care afecteaza acest sector inca de la inceput, criza semiconductorilor, care a dus la oprirea producției…

- Transportul global, deopotriva cel maritim si aerian, a fost masiv afectat de pandemie, motiv pentru care rutele feroviare au devenit din ce in ce mai frecventate, mai multe state din Europa luand decizia de a construi cel mai mare terminal feroviar de pe continent.

- Energia verde este viitorul. La aceasta concluzie au ajuns experții de la summit-ul pentru clima desfașurat recent in Scoția. Una dintre soluții ar fi inlocuirea combustibilului fosil cu hidrogen. Dobrogea ar putea deveni o regiune importanta din Europa Centrala și de Est pentru producerea de hidrogen…

- Principalele branduri de imbracaminte și incalțaminte iși muta producția in țari mai apropiate de principalele piețe de desfacere din Statele Unite și Europa. Analiștii spun ca este o stategie pe termen lung a producatorilor și ca este puțin probabila o noua inversare a trendului in viitorul apropiat.

- Organizația non-guvernamentala Greenpeace, care militeaza pentru folosirea energiei regenerabile, a anunțat, intr-un comunicat, ca dezaproba proiectul de construire a unei centrale nucleare bazata pe reactoare modulare mici și tehnologie americana.Greenpeace spune ca noile tehnologii nucleare americane…

- Industria ceramicii din Europa, un sector cu vanzari de 35 de miliarde de dolari pe an, credea ca ceea ce a fost mai greu a trecut cand vanzarile au crescut cu peste 10% in prima jumatate a acestui an iar carnetele de comenzi au inceput sa se umple din nou dupa pagubele provocate de pandemie, transmite…

