Stiri pe aceeasi tema

- Sam Bankman-Fried a fost eliberat joi in baza unei cautiuni de 250 de milioane de dolari, in timp ce asteapta procesul privind prabusirea FTX, pe care un procuror american a calificat-o drept o "frauda de proportii epice".

- Brian Johnson (45 de ani) este unul dintre cei mai cunoscuți influenceri pe zona de fitness din intreaga lume. Americanul are o condiție fizica remarcabila, la care a ajuns, dupa cum el a susținut, prin antrenamente dure și printr-o dieta mai puțin convenționala, bazata pe multa carne cruda, in special…

- Finantarea va fi directionata catre ”achizitionarea de echipamente critice pentru reteaua electrica”, care ”vor fi livrate rapid Ucrainei, in regim de urgenta, pentru a-i ajuta pe ucraineni sa faca fata iernii”, potrivit unei note de presa a Departamentului de Stat al SUA. ”Acest pachet de aprovizionare…

- La acea vreme, Bankman-Fried le-a spus investitorilor ca este o rambursare partiala a banilor pe care i-a cheltuit cu cateva luni mai inainte pentru a cumpara o participatie detinuta de rivala Binance la FTX. Bankman-Fried si FTX nu au raspuns imediat solicitarilor Reuters de a comenta aceasta problema.…

- Fondatorul bursei, Sam Bankman-Fried, a transferat in secret 10 miliarde de dolari din fonduri ale clientilor de la FTX catre compania de tranzactionare a lui Bankman-Fried, Alameda Research, au declarat sursele. O parte din acest total a disparut de atunci, au spus sursele. O sursa a estimat suma lipsa…

- In urma cu un an, in aceasta saptamana, investitorii descriau bitcoin ca viitorul banilor si ethereum drept cel mai important instrument de dezvoltare din lume. Jetoanele nefungibile explodau, Coinbase se tranzactiona la un record, iar echipa Miami Heat din NBA era tocmai in primul sau sezon complet…