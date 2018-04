Mark Zuckerberg, fondatorul si directorul general a Facebook, a declarat ca reteaua de socializare ar fi trebuit sa depuna mai mult efort pentru a preveni utilizarea ilegala a datelor. Zuckerberg a fost audiat in Congresul SUA, dupa ce firma Cambridge Analytica a colectat datele a peste 50 de milioane de utilizatori in scop electoral, transmite The post Fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, audiat in Congresul SUA in scandalul “Cambridge Analytica”: A fost greseala mea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .