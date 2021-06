Stiri pe aceeasi tema

- John McAfee, creatorul softului antivirus cu același nume, a murit in seara de miercuri, 23 iunie, in inchisoarea din Spania, unde era reținut ca inculpat intr-un dosar de evaziune fiscala. Acesta urma sa fie extradat, insa a fost gasit mort de catre autoritați. Toate indiciile indica faptul ca John…

- Creatorul de sisteme software antivirus John McAfee a fost gasit mort in inchisoare, in Spania, la cateva ore dupa ce o instanta judiciara tocmai aprobase extradarea sa in Statele Unite. McAfee era acuzat de evaziune fiscala.

- Creatorul de sisteme software antivirus John McAfee a fost gasit mort in inchisoare, in Spania, in contextul in care o instanta judiciara tocmai aprobase extradarea sa in Statele Unite, unde este acuzat de evaziune fiscala, informeaza cotidianul El Mundo. John McAfee, in varsta de 75 de ani,…

- John McAfee, creatorul softului antivirus cu același nume, a murit in seara de miercuri, 23 iunie, in inchisoarea din Spania, unde era reținut ca inculpat intr-un dosar de evaziune fiscala. Acesta urma sa fie extradat, insa a fost gasit mort de catre autoritați. Toate indiciile indica faptul ca John…

- Justitia spaniola a autorizat extradarea lui John McAfee, creatorul softului antivirus care ii poarta numele, in Statele Unite, unde este inculpat pentru evaziune fiscala, transmit Reuters si AFP. Decizia Audientei Nationale poate fi atacata in apel, iar extradarea va trebui aprobata si de…

- Soția miliardarului american John McAfee afirma ca acesta risca sa moara în închisoare pentru ca ar fi facut aceleași lucruri pe care CEO-ul Tesla și SpaceX Elon Musk le face pe Twitter cu impunitate, relateaza City A.M..John McAfee a fost arestat în Spania în luna octombrie…

- Un șofer de camion roman in varsta de 50 de ani a fost condamnat vineri la cinci ani de inchisoare, impreuna cu interdicția de zece ani de a intra pe teritoriul Franței, scrie portalul de știri France Bleu.Romanul a fost arestat de agenții vamali luni, langa Le Perthus, imediat dupa ce intrase in Franța…

- Doi jucatori ai echipei El Palo, din liga a patra spaniola, l-au atacat dupa un meci din 2016 pe Samuel Galan, capitanul lui Alhaurin, injunghiindu-l in piept. Ultimul a fost operat de urgența și a supraviețuit. In 2016, la un meci din a patra divizie spaniola, doi fotbaliști de la El Palo l-au amenințat…