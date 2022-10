Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un comunicat de presa de joi, Apple a spus ca functia este de asteptat sa fie lansata ”in lunile urmatoare”, iar contul asigurat de FDIC va fi administrat de Goldman Sachs, banca si creditorul din spatele cardului Apple. Apple a spus ca nu anunta inca un randament anual, deoarece ratele dobanzilor…

- Analistii de pe Wall Street estimeaza ca cele mai mari 6 banci din Statele Unite au constituit in trimestrul al treilea provizioane de aproape 5 miliarde de dolari pentru credite neperformante, in conditiile in care se pregatesc pentru o posibila recesiune globala, transmite Reuters, conform news.ro.…

- CEO-ul JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a avertizat luni ca un amestec ”foarte, foarte serios” de factori contrari ar putea duce atat economia SUA, cat si cea globala in recesiune pana la jumatatea anului viitor, transmite CNBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Dimon, directorul general al celei mai mari banci din SUA, a declarat ca economia SUA ”inca merge bine” in prezent si ca consumatorii ar putea fi intr-o forma mai buna in comparatie cu criza financiara globala din 2008. ”Dar nu poti vorbi despre economie fara a vorbi despre lucruri in viitor – si acestea…

- Directorul executiv al JPMorgan Chase&Co., Jamie Dimon, este de parere ca Statele Unite și intreaga economie globala ar putea sa intre in recesiune pana la mijlocul anului viitor, relateaza CNBC, citat de Reuters.

- Liderii celor mai mari banci americane spun ca ar urma orice directiva americana privind retragerea afacerilor din China in cazul in care Taiwanul ar fi atacat vreodata de Beijing. Directorul general al JPMorgan (JPM), Jamie Dimon, directorul general al Citi (C), Jane Fraser, și directorul general al…

- CEO-ul JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a estimat saptamana trecuta probabilitatea ca SUA sa intre intr-o recesiune. EL a spus ca economia este „puternica”, dar „nori de furtuna” se ivesc la orizont.

- Statele Unite(SUA) nu se afla in prezent intr-o recesiune sau intr-o „pre-recesiune”, a declarat Casa Alba miercuri, dupa ce Consiliul Rezervei Federale a majorat ratele dobanzilor pentru a incerca sa lupte impotriva inflației. Secretarul de presa de la Casa Alba, Karine Jean-Pierre, a refuzat sa comenteze…