- Realizatorul Tv Radu Tudor condamna declarațiile liderului PSD, Liviu Dragnea, care a spus duminica la Antena 3 ca NATO și UE au finanțat statul paralel.„Lupta impotriva abuzurilor e justificata și necesara. Dar afirmația lui Dragnea despre UE și NATO duhneste de eurasianism si dughinism. #wearenato”,…

- Recția-fulger din partea PNL dupa ce Liviu Dragnea a spus duminica seara ca spera ca niciun procuror sa nu riste atat de mult sa dea curs acestei "demente”, referindu-se la plangerea penala depusa pe numele premierului Viorica Dancila.„Intr-o tara europeana, un lider politic care ameninta…

- Premierul Viorica Dancila a declarant, miercuri, ca presedintele Klaus Iohannis nu i-a solicitat demisia la intalnirea de marți, de la Palatul Cotroceni, seful Executivului raspunzand astfel la o intrebare pe care i-a adresat-o Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, dupa o intalnire pe teme…

- Guvernele Romaniei si Israelului vor avea o reuniune comuna, la Bucuresti, in lunile urmatoare, a anuntat premierul Benjamin Netanyahu, dupa vizita in Israel a premierului Dancila si a sefului PSD, Liviu Dragnea. De asemenea, Netanyahu isi exprima speranta ca Romania isi va muta ambasada la Ierusalim…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri ca premierul Viorica Dancila nu are niciun motiv sa isi dea demisia si are toata sustinerea partidului, in contextul cererii facuta de presedintele Klaus Iohannis ca premierul sa demisioneze. -continua-

- E razboi total intre presedintele Klaus Iohannis si seful PSD Liviu Dragnea. Dupa ce seful statului l-a atacat dur pe Dragnea pentru vizita in Israel, seful Camerei Deputatilor i-a dat replica. In direct la Antena 3, Dragnea i-a spus lui iohannis ca nu scrie nicaieri in Constitutie ca doar seful…