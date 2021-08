Incepand cu luna mai, cei doi au vandut actiuni din clasa A si clasa C de peste 1,07 miliarde de dolari, potrivit documentelor depuse la Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare. Vanzarile efectuate de Brin au totalizat peste 610 milioane de dolari, iar cele ale lui Page, inclusiv din aceasta saptamana, sunt de peste 462 de milioane de dolari. Ambii fondatori efectueaza vanzarile in cadrul unor planuri de tranzactionare prestabilite. Brin si Page au vandut ultima oara actiuni in 2017. Actiunile Alphabet au inregistrat performante bune in acest an. Actiunile din clasa A ale Alphabet,…