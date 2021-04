UiPath, companie fondata in Romania, a strans peste 1,3 miliarde de dolari de la investitori in pregatirea listarii de miercuri de la Bursa din New York la o evaluare de aproape 30 de miliarde de dolari. UiPath a anuntat ca ca a vandut actiuni din oferta sa publica initiala (IPO) peste intervalul tinta, adunand astfel de la investitori 1,34 miliarde de dolari. Compania a vandut 23,89 milioane de actiuni la un pret de 56 de dolari pe actiune, evaluand firma la 29 de miliarde de dolari, scrie Reuters. Compania a ajuns, astfel, un simbol pentru toate afacerile fondate de antreprenori romani. UiPath,…