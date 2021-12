Stiri pe aceeasi tema

- In anul școlar 2019-2020, femeile reprezentau 91% din personalul didactic pentru clasele I-IV, iar la gimnaziu, 73%, arata un raport al Ministerului Educației privind starea invațamantului preuniversitar din Romania, scrie publicația Școala 9. Un studiu internațional explica de ce, in zeci de țari,…

- Un șofer moldovean, aflat la volanul unui autoturism Citroen C5 plin cu imigranți, a facut prapad pe o autostrada din Grecia, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalul polițiștilor. Șapte oameni au murit pe loc in accident, iar alți opt au ajuns la doua spitale din nordul țarii, informeaza Observatornews…

- O echipa de oameni de stiinta din Finlanda a reusit sa dezvolte o noua tehnica ce permite productia cafelei, una dintre bauturile cele mai consumate la nivel mondial, intr-un mod mai durabil comparativ cu plantatiile tropicale, dupa cum spera cercetatorii, relateaza AFP miercuri, conform AGERPRES.…

- In contextul in care schimbarile climatice ameninta plantatiile traditionale de cafea, oamenii de stiinta din Finlanda au anuntat ca au obtinut in laborator, folosind culturi de celule, un sortiment de cafea care are o aroma si un gust asemanatoare varietatilor naturale ale acestei plante, informeaza…

- Azi, 2 octombrie, ora 14 (ora Romaniei) se va desfașura la Varșovia, Polonia, o conferința internaționala privitoare la experimentele medicale facute de producatorii de vakseenuri asupra copiilor și bebelușilor, in 3 țari ale UE, precum Polonia, Spania și Finlanda, precum și in SUA. Avand in vedere…

- Ocupanta a locului 40 în clasamentul mondial al Cupei Davis, naționala României va disputa cu Peru barajul pentru a putea ajunge în calificarile turneului final al competiției.La Londra, la sediul Federatiei Internationale de Tenis, a avut loc miercuri tragerea la sorti a meciurilor…

- In zilele de 8 și 9 septembrie 2021, vor fi operate servicii de intreținere și service pentru sistemul de echipamente pentru monitorizarea calitații aerului instalate in laboratorul mobil al Primariei Municipiului Sebeș, conform contractului anual de mentenanța. Pe durata prestarii acestor servicii,…