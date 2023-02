Fond european de sprijin pentru cinematografia ucraineană, inaugurat la Berlinală Un fond european de sprijin pentru cinematografia ucraineana, in valoare de un milion de euro pentru 2023, a fost inaugurat luni de ministrii Culturii francez, german si luxemburghez, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Vicecampioana… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE

Stiri pe aceeasi tema

- Un muzeu dedicat legendarului tenor Enrico Caruso, devenit primul star italian de renume international, va fi inaugurat in orasul Napoli, a anuntat vineri ministrul Culturii din Italia, citat de AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Vicecampioana CSM Bucuresti a incheiat grupa A din Liga Campionilor pe locul 2, iar campioana Rapid este pe locul 4 in grupa B. Rezultatele de duminica, in ultima etapa a grupelor, au stabilit programul meciurilor din optimile de finala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Regizorul britanic Hugh Hudson, cunoscut pentru filmul "Carele de Foc" (Chariots Of Fire), castigator a patru premii Oscar, a murit la varsta de 86 de ani, in urma unei scurte suferinte, a anuntat vineri familia sa intr-un comunicat, relateaza dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Planul european, respectiv planul franco-german de normalizare a relațiilor dintre Belgrad și Pristina este noul cadru de negociere pentru rezolvarea problemei Kosovo a anunțat președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, adaugand ca acest plan presupune ca Belgradul sa fie de acord cu primirea Kosovo…

- In timp ce identitatea OZN-ului este neclara, unii legislatori ruși susțin ca este vorba despre o drona ucraineana, deși alți civili au teorii mai ciudate, informeaza jpost.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Fostul ministru al Culturii din Franța, Roselyne Bachelot, a publicat joi, 5 ianuarie, o carte in care revine la experiența sa in guvernul Macron. Cartea se numește "682" ca numar de zile petrecute in ultimul guvern responsabil de Cultura. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Primarul Clotilde Armand sustine ca Guvernul a ''plagiat'' programul de la Sectorul 1 pentru acordarea unui sprijin anticriza populatiei, printr-o ordonanta de urgenta, in timp ce consilierii PNL si PSD intarzie "nepermis de mult" punerea proiectului in aplicare. Fii la curent cu cele mai…

- Europa va intra in recesiune la iarna iar revenirea pe crestere nu se va intampla inainte de primavara anului urmator, a declarat luni comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, informeaza Reuters, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…