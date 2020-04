Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu trimestrul al doilea din acest an, Ford dorește sa reporneasca treptat toate fabricile ce au fost inchise pe fondul pandemiei de coronavirus. In acest moment, americanii produc mașini doar in China. Dupa primele trei luni, Ford estimeaza pierderi de 600 de milioane de dolari din cauza crizei…

- ​Unul dintre primele magazine online din Rusia, Ozon.ru, a primit marți o finanțare de 50 de milioane de dolari, de la un fond de investiții american. Investiția acordata de fondul american Princeville Capital este sub forma de împrumut convertibil în acțiuni, potrivit Reuters. Citește…

- Uber a vândut serviciul sau de livrare a alimentelor ― Uber Eats ― din India rivalului local Zomato, pentru 206 milioane de dolari, în contextul în care compania pare ca dorește sa-și reduca cheltuielile globale.Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- SpaceX, compania spatiala a miliardarului Elon Musk, vrea sa atraga fonduri de aproximativ 250 de milioane de dolari, suma care i-ar conferi o evaluare de circa 36 de miliarde de dolari, potrivit unor persoane apropiate situatiei, citate de CNBC.Compania intentioneaza sa atraga aceasta suma…

- ​Grupul Bittnet (BNET) a înregistrat anul trecut o creștere de 100% a veniturilor fața de 2018, ajungând la o cifra de afaceri consolidata de 99,8 milioane de lei. Ca urmare a creșterii veniturilor acționarii Bittnet au înregistrat o sporire a valorii investiției de peste 57 de milioane…

- ​Compania de robotizare si automatizare UiPath a încheiat 2019 cu un venit anual de 360 de milioane dolari si ajunge la peste 6.000 de clienti. Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Tesla a anuntat joi planul de a atrage 2 miliarde de dolari printr-o oferta de actiuni, pentru a profita de cresterea astronomica a pretului titlurilor in ultimele cateva luni, renuntand la politica de a evita vanzarea de actiuni noi, transmite Reuters, potrivit news.ro.Compania va oferi spre…

- ​Compania americana de investiții Andreessen Horowitz, unul dintre primii investitori în Facebook, Pinterest și Slack, a lansat miercuri un nou fond de investiții, de 750 de milioane de dolari, pentru finanțarea unor firme cu activitați de cercetare în tehnologie, biotehnologie și sanatate.Citește…