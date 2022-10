Folosiți WhatsApp? Se fac schimbări majore în platforma de socializare WhatsApp incearca o noua forma de monetizare a serviciului, care va consta intr-o serie de facilitati ce vor fi disponibile doar celor care vor plati un abonament lunar. In codul versiunii beta a aplicatiei WhatsApp au fost descoperite indicii care arata ca serviciul detinut de Meta vrea sa lanseze o versiune Premium, pe baza de abonament. Prin inspectarea codului, au fost descoperite trei functii suplimentare ce vor fi disponibile in cadrul abonamentului, insa, nu este exclus ca si alte optiuni sa fie adaugate inainte de lansarea oficiala sau chiar dupa aceea. In primul rand, platitorii vor avea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

