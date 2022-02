Folosim doar 10% din creier? Ori de cate ori cei care studiaza creierul se aventureaza in afara turnului de fildes pentru a sustine prelegeri publice sau pentru a da interviuri de presa, una din intrebarile pe care, probabil, le primesc este: „E adevarat ca folosim numai 10% din capacitatea creierului?”. Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

