Folkistul Walter Ghicolescu și-a scos ultimul album cu un împrumut bancar! In varsta de 49 de ani, folkistul cunoscut și ca ”Folktrotter”, iși desfașoara activitatea ca profesor de matematica la un colegiu din Constanța, iar, pentru un salariat in invațamant, economiile nu au putut sa susțina finanțarea inregistrarii și editarii unui produs muzical la standarde de calitate. ”De ani buni fac eforturi sa-mi iau un o mașina insa raman fara bani pentru ca mai scot cate un album. Nu-mi este rușine sa recunosc faptul ca albumul pe care tocmai l-am lansat -”Trecerea lumilor”-, l-am vazut inregistrat și pe suport audio cu bani imprumutați de la banca”, a povestit artistul inaintea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunța ca toate direcțiile regionale ale companiei sunt mobilizate și vor interveni unde este cazul pentru ca traficul rutier sa se desfașoare in condiții de siguranța, potrivit Mediafax. Potrivit unui comunicat al CNAIR,…

- Zilele trecute am semnat ordinul de ministru prin care pornim, in parteneriat cu specialiștii Comisiei Europene, cel mai aplicat program-pilot implementat in Romania pentru combaterea abandonului școlar. Pentru inceput, in perioada noiembrie 2020 - iunie 2021, proiectul va pilota Mecanismul de Avertizare…

- La ATI (mai) sunt 1.169 de pacienti internati (fara cei de la Piatra Neamț) Autoritatile au transmis duminica, 15 noiembrie 2020, ca au fost inregistrate 7.096 de cazuri si 113 decese cauzate de COVID-19 in ultimele 24 de ore. La ATI sunt 1.169 de pacienti internati. Pana astazi, 15 noiembrie, pe…

- Procurorii DIICOT si ofiteri de la Politia Judiciara efectueaza la aceasta ora 386 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si 28 de judete, in cadrul unor ample actiuni ce vizeaza destructurarea unor grupari infractionale de criminalitate organizata implicate in trafic de droguri și de persoane, proxenetism,…

- Poliția din Capitala a facut astazi 23 de percheziții la farmaciile unui lanț de profil din București și la domiciliile unor persoane din mai multe județe intr-un dosar de trafic de droguri. Potrivit comunicatului IGPR, oamenii cumparau medicamente cu stupefiante direct de la farmacie. Achiziția era…

- Peste 40 de percheziții au avut loc, miercuri, la persoane acuzate ca obțineau permis de conducere fraudulos in strainatate, apoi mergeau sa il schimbe cu unul valid, romanesc. Aproape 50 de oameni sunt duși la audieri, acțiunea de miercuri fiind continuarea celei demarate inca din luna martie. Polițiștii…

- Autoritatile romane au raportat luni, 12 octombrie 2020, un numar de 2.069 de cazuri de infectie cu noul coronavirus si 56 de decese in ultimele 24 de ore. La ATI sunt internati 628 de pacienti. Pana luni, 12 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 157.352 de cazuri de persoane infectate…

- București a raportat cele mai multe cazuri de infectari cu coronavirus duminica, 209, dar in scadere fața de ziua precedenta, cand au fost inregistrate 231 de cazuri noi. Dupa Capitala, cel mai afectat județ este Vaslui, județ in care au fost confirmate 104 de noi imbolnaviri. Romania a inregistrat…