Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Ovidius din Constanta, la o noua intalnire transnationala in cadrul unui proiect european dedicat recuperarii si reabilitarii prin sport a persoanelor cu tulburari mintale. Universitatea Ovidius din Constanta UOC a participat, in perioada 11 13 iulie 2022, la o noua intalnire transnationala…

- In zilele de 5 și 6 august, la Radauți se va derula cea de-a XIV-a ediție a Festivalului de atitudine culturala „Folkever”. Pe 5 august, incepind cu ora 18.00, la Așezamintul va avea loc o intilnire cu copiii. In același loc vor fi recitaluri cu Cosmin Vaman și Eugen Toboș. A doua zi, […] The post Municipiul…

- Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila , vine astazi, la Brașov. Va vizita mai multe lucrari si investitii din județ. Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, va efectua astazi, o vizita in judetul Brasov, la invitatia Institutiei Prefectului si a Consiliului Judetean.…

- Intalnire a ministrului apararii nationale cu studentii participanti la programul "Descopera Romania institutionala" Ministrul apararii nationale, Vasile Dincu, s a intalnit luni, 27 iunie, la sediul MApN, cu 20 de studenti, masteranzi si doctoranzi reprezentand mai multe universitati din tara, inscrisi…

- Marți, 14 iunie, a avut loc vernisajul expoziției „Argint e pe ape si aur in aer”, semnata Horea PAȘTINA la Fundatia culturala Ilfoveanu&Badea! Programul de vizita al Fundației este : – luni – vineri: 10:00 – 19:00 – sambata: 10:00 – 17:00 Adresa: str. Armand Calinescu , Nr. 2 , Pitești. 1 of 7 The…

- La Universitatea Ovidius din Constanta, preocupari stiintifice pentru recuperarea si reabilitarea prin sport a persoanelor cu tulburari mintaleUniversitatea Ovidius din Constanta UOC a gazduit, in perioada 20 21 mai 2022, cea de a doua intalnire transnationala din cadrul proiectului European Alliance…

- 13 mai. Intalnire cu parintele Pimen, de la manastirea Oarța de Sus, la seratele Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba. Programul evenimentului cu acces gratuit 13 mai. Intalnire cu parintele Pimen, de la manastirea Oarța de Sus, la seratele Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba. Programul evenimentului…

- Fotbal Club Argeș și Primaria Municipiului Pitești au onoarea de a va invita la celebrarea a 50 de ani de la caștigarea Primului Titlu de Campioana a Romaniei, sambata, 07.05.2022. Se asigura transport din Piața Primariei la stadionul „Nicolae Dobrin”. Programul zilei: 0ra 16.00 – Intalnire a susținatorilor…