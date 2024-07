Stiri pe aceeasi tema

- Parcul Gradina Morii din Sighetu Marmației gazduieste, in zilele de 17 și 18 august, editia a XII-a a Festivalului concurs național ”Floare de colț”. Spectacolele incep la ora 18.00 si vor prezentate de Adrian Paduraru. In prima zi a festivalului vor urca pe scena Florin Sasarman, Constantin Neculae,…

- Festivalul Beach Please, desfașurat duminica in stațiunea Costinești, a fost scena unui moment controversat cand artistul de origine marocana, French Montana, l-a adus pe scena pe Andrew Tate. Prezența lui Tate a generat reacții imparțite in randul publicului, majoritatea acestuia fiind formata din…

- Festivalul „Beach, Please!” de la Costinești a fost marcat sambata seara de un incident. Rapperul american Wiz Khalifa, una dintre cele mai așteptate vedete ale evenimentului, a fost ridicat de polițiști dupa ce ar fi fumat marijuana pe scena. Rapperul Wiz Khalifa este cercetat in stare de libertate…

- Ediția din acest an are loc la finalul acestei saptamâni, de vineri, 5 iulie, pâna duminica, 7 iulie, în gradina &"Printre Maguri&" din Satul Banului, comuna Magureni.Dincolo de distracție și voie buna, în fiecare zi a festivalului vor urca pe scena artiști mai mult sau mai puțin…

- Este o noua zi in care multiculturalitatea se exprima prin intermediul Festivalului Internațional al Artelor Stectacolului Bsbel Targoviște. Dambovițenii și nu numai putea vedea astazi spectacole aduse din Europa și Asia. Intre acestea și “Avarul”, una din cele mai cunoscute piese de Moliere, in interpretarea…

- Timp de 7 zile, orașul Targoviște se transforma intr-o veritabila scena a artei spectacolului- BABEL. Cea de-a 12-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Spectacolului BABEL, va avea loc intre 10 și 16 iunie 2024, in Targoviște. Evenimentul promite sa ofere o experiența culturala de neuitat,…

- In zilele de 24 și 25 mai, la Buziaș are loc cea de-a V-a ediție a Aero West Bike Fest. Evenimentul, organizat de Primaria și Consiliul Local Buziaș, in colaborare cu Aerodromul Aero West Buziaș și Asociația Culturala “Izvorașul”, se adreseaza iubitorilor de muzica rock, pasionaților de motoare…

- Se continua tradiția locala la Patarlagele, de a sarbatorii ziua comunitații, prin organizarea unui spectacol-eveniment. Festivalul din Patarlagele ajunge la a 26-a ediție și se va desfașura sambata, 11 mai. ,,Va invitam cu drag la Targul Cucului, ediția a XXVI-a, incepand cu orele 11:00! Sarbatorim…