Folha online: Explozia de la Beirut are loc în cel mai rău moment din istoria recentă a țării Explozia violenta care a distrus o parte din zona portuara a Beirutului, a carei natura este înca incerta, se produce într-un moment dramatic pentru țara araba, scrie Folha online, citata de Rador.

Mai rau: pentru locuitorii capitalei evoca cele mai crunte amintiri ale evenimentului legat de formarea generației aflate la putere în prezent, razboiul civil din 1975, care a durat 15 ani și care a distrus orasul.

Uriașa coloana de fum a adus aminte de cea mai faimoasa din tot acel razboi, când, în octombrie 1983, doua explozii au distrus cazarmele americane și franceze:… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

