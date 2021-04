Doliu în lumea muzicii: omul care a compus pentru Celine Dion și Bonnie Tyler a murit/ VIDEO

Jim Steinman, compozitorul plin de culoare din spatele unor hit-uri precum Bat Out Of Hell și Total Eclipse Of The Heart, a murit la vârsta de 73 de ani, anunță BBC. Fratele său, Bill, a declarat pentru Associated… [citeste mai departe]