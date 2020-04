Stiri pe aceeasi tema

- Interpret bihorean a fost gasit fara suflare, inainte de Paște, de catre vecinii sai in apartamentul artistului din Arad. Aceștia au alertat imediat autoritațile care nu au mai avut ce sa mai faca pentru Vasile Iova și au declarat decesul. Doliu in muzica romanesca. Un celebru cantaret de…

- In anul 2019, Alexandru Ștefan Placinta este acceptat ca viitor student pentru anul universitar 2020-2021 la Royal Conservatoire of Scotland din Glasgow. Tanarul pianist s-a nascut la Iași in anul 2001, a inceput studiul pianului la varsta de 7 ani la Colegiul Național de Arta „Octav Bancila” din orașul…

- Profesor de psihologie clinica la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și prorector pe cercetare, Daniel David a explicat pentru Edupedu.ro de ce am asistat la magazine golite în viteza dupa apariția informațiilor cu privire la raspândirea noului coronavirus în Italia.…

- E vorba de Adela Zaharia, nominalizata la categoria „Tineri Cântareți” și de George Petean, la categoria „cel mai bun cântareț”. Competiția are 18 categorii iar gala de premiere e programata pentru 4 mai, în Londra. Anca Zaharia, tânara cântareața…

- Bode a semnat un acord cu primarii din Cluj-Napoca, Oradea si Arad privind sustinerea proiectului în valoare de 7,3 miliarde de lei. "Este o zi importanta pentru Ministerul Transporturilor. Împreuna cu primarii si directorii CFR Infrastructura si Companiei de Drumuri am reusit…

- Diana Alexandra Pocol este absolventa a Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia si a Academiei de Muzica „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca și a jucat în „Rocketman”, un film musical biografic bazat pe viața legendarului muzician Elton John. „Sunt…

- Elementul surpriza a fost reprezentat de un dirijor unic – un roboțel – care s-a alaturat oamenilor în scop caritabil. Printre cei care au mai urcat pe scena se numara Calin Goia, de la Voltaj, Flavius Buzila, de la Hara și Ștefan Boldijar, de la Semnal M, alaturi de Orchestra Simfonica…

- Pe aceasta linie se va circula cu o medie de viteza de 250 km/h, iar termenul de execuție e de 18 luni. In Romania, din cauza infrastructurii, viteza medie a trenurilor este de 45 km/h. 160 km/h e viteza promisa dupa modernizarea tronsonului Episcopia Bihor - Oradea - Cluj-Napoca.