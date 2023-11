Folclorul, de la opaiț la Spotify! Taifas săftos cu Luminița Safta Folclorul nu se mai naște azi la lumina opaițului. Muzica populara rupe tik-tok-ul, tinerii iși aleg de pe Spotify vedetele pentru majorate, nunți și petreceri. Lumea s-a schimbat, iar folclorul, daca vrea sa ramana viu, pasionant, in preferințele generațiilor de astazi, trebuie sa țina pasul cu vremurile. Cu o condiție: sa nu -și tradeze esența, simplitatea, profunzimea, crede solista Luminița Safta, stea in plina ascensiune a folclorului banațean. O convingere ferma la care tanara interpreta a ajuns dupa ce a absolvit un liceu și o facultate de muzica, un masterat in dirijat, dar și o școala… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

