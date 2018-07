Fodoreanu: Incomingul este ratiunea de a fi a unui minister. A doua ratiune nu exista

Stiri pe aceeasi tema

- Minister of Justice, Tudorel Toader, on Sunday told AGERPRES that no candidate appeared just yet who wishes to run for the top office at the National Anti-corruption Directorate (DNA). "Most probably tomorrow we will receive some candidacy files," said Toader.The selection for the…

- Senatorul PNL de Timiș Alina Gorghiu spune despre Liviu Dragnea ca are un profil de om bolnav, de obsedat, care viseaza de dimineața pana seara Legile justiției și Codurile penale. Gorghiu spune ca a vazut ce reacții au aparut dupa ce Liviu Dragnea a participat, miercuri seara, la o emisiune televizata…

- Circa 50 de militari inarmati cu pusti erau desfasurati miercuri printre standurile cu legume si fructe din piata Coche, una dintre cele mai importante din Caracas, pentru a combate "un razboi economic" declansat - potrivit guvernului - de opozitie cu scopul de a face sa creasca preturile, informeaza…

- Un absolvent de clasa a VIII-a a fost eliminat din examenul de Evaluare Naționala, proba la limba romana, ce a avut loc ieri. Asta pentru ca asupra sa a fost gasit un memorator. Subiectele pe care absolvenții de gimnaziu le-au avut de rezolvat au fost accesibile, chiar ușoare, in opinia profesoarei…

- Dupa ce Andrei Nastase a fost ales oficial in functia de primar al Capitalei, Eugen Tomac, deputat in Parlamentul de la București, considera ca la Chisinau a castigat ratiunea si exista sanse pentru un viitor comun.

- Primele tomate ale producatorilor agricoli autohtoni inscrisi in programul de sprijin guvernamental au aparut in pietele agroalimentare din municipiul Bucuresti. Consumatorii se pot aproviziona cu tomate romanesti preferate pentru calitatile lor gustative, obtinute pe sol prin metode conventionale,…

- ► Promovarea și expansiunea limbii și culturii franceze in lume, prin invațamant și evenimente, o prioritate a actualei conduceri a Franței ► 80 de copii din 4 sate din județul Bacau au pregatit un program artistic deosebit in limba franceza, care va fi prezentat, in premiera la Motoșeni (Bacau) și…

- Premier Viorica Dancila announced that she will meet on May 8 with representatives of the health union federation in an effort to identify solutions to the health workers' grievances. "Together with the Labor minister and the Finance minister we decided to hold on May 8, as of 10:00 hrs, a…