Stiri pe aceeasi tema

- Ford opreste productia celor mai profitabile doua modele, camionetele F-150 si Super Duty, a anunțat compania auto miercuri, 9 mai. Astfel, a oprit productia la doua fabrici din SUA a unora dintre cele mai profitabile modele, din cauza unui incendiu produs la uzina unui furnizor de componente auto,…

- Ford a anuntat miercuri ca a oprit la doua fabrici din SUA productia unora dintre cele mai profitabile modele, camionetele F-150 si Super Duty, din cauza unui incendiu produs la uzina unui furnizor de componente auto, transmite Reuters. Productia camionetei F-150 la cea de-a treia fabrica Ford…

- Producatorii de automobile BMW, General Motors, Ford si Renault sunt gigantii din spatele unei organizatii lansate zilele acestea, ce are ca scop explorarea impactului pe care tehnologia blockchain ar putea sa o aiba la nivelul industriei auto si asupra mobilitatii. MOBI - the Mobility Open…

- Brad Pitt este în pragul divorțului, dar deja sunt speculații ca ar avea o noua iubita, care seamana foarte mult cu Angelina Jolie. O sursa a declarat ca pe Brad Pitt si Neri Oxman (profesor universitar la Massachusetts Institute of Technology) îi leaga…

- Pe 17 iulie 2017, brandul Ford a sarbatorit 100 de ani de leadership, inovatie, abilitate si durabilitate pentru camioanele sale iconice - de la Ford TT, care a dat startul acestei bogate istorii, pana la noua serie Ford F. Viziunea lui Henry Ford de a crea un vehicul cu o cabina si un cadru…

- Aceasta investitie face parte din strategia de diversificare a gamei, adoptata recent de compania Harley Davidson, afectata de imbatranirea clientelei sale traditionale si scaderea vanzarilor. "La inceputul anului, ne-am reafirmat intentia de a dezvolta viitoarea generatie de utilizatori…

- Constructorul auto american Ford Motor Co a anuntat luni ca va majora cu 25% productia a doua modele de SUV-uri de mari dimensiuni, Expedition si Lincoln Navigator, in incercarea de a contesta hegemonia de care se bucura rivalul General Motors Co. pe acest segment foarte profitabil in SUA si a-si creste…

- Constructorul auto american Ford Motor Co a anuntat luni ca va majora cu 25% productia a doua modele de SUV-uri de mari dimensiuni, Expedition si Lincoln Navigator, in incercarea de a contesta hegemonia de care se bucura rivalul General Motors pe acest segment foarte profitabil in SUA, transmite Reuters,…