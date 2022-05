Stiri pe aceeasi tema

- Pe 18 mai, la Libraria Humanitas de la Cișmigiu, a avut loc o conferința de presa organizata de la Ambasada Japoniei si Asociatia Editorilor din Romania. Evenimentul și-a propus sa informeze media autohtone cu privire la programul si oaspetii Țarii invita

- Prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, a anunțat ca a aprobat susținerea a trei sesiuni suplimentare de examinare pe traseu in vederea obținerii permisului auto. Alexandru Moldovan a spus ca aceste sesiuni vor avea loc in zilele de sambata, 7, 14 și 21 mai. Moldovan a precizat ca ...

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a desființat retorica Rusiei referitoare la așa-numita „operațiune speciala” a armatei ruse in Ucraina și a precizat ca, in acest caz, este vorba despre „o invazie”. Declarația a fost facuta de șeful ONU in cadrul unei discuții avute la Moscova cu ministrul…

- Vicepreședintele Comisiei pentru Educație din Parlamentul European, eurodeputatul Victor Negrescu a declarat, intr-o intervenție in plenul legislativului european de la Strasbourg, ca odata cu aprobarea raportului referitor la educația civica privind Uniunea Europeana, suntem tot mai aproape de obiectivul…

- Luna martie este o luna speciala pentru politistii maramureseni avand in vedere ca la data de 25 martie se sarbatoreste Ziua Politiei Romane. In acest an marcam 200 de ani de la atestarea Poliției Romane. Cu acest prilej Inspectoratul de Politie al Judetului Maramures va desfasura mai multe activitati,…

- Cartierul general al armatei ucrainene a afirmat miercuri ca Rusia a pierdut pana la 40% din fortele de invazie, transmite dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- O parte dintre copiii fugiți din fața razboiului, alaturi de unul dintre parinți sau alte rude, care i-au luat cu ei, peste granița, in Romania, vor beneficia de condiții speciale create pentru a se acomoda mai ușor cu noua situație și a trece peste traumele produse. Unii vor putea merge la școala,…

- Ucraina este lovita de un al doilea val de atacuri cu racheta, a declarat joi un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …