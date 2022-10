Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul pentru Europa al Regatului Unit, Leo Docherty, susține ca autoritațile engleze nu vor tolera moldovenii certați cu legea, care se ascund la Londra. Acesta s-a referit in special la persoanele care dețin bani dobindiți ilegal, transmite realitatea.md. Declarațiile au fost facute in timpul unei…

- Destinatiile asiatice Thailanda, Bali, Malaezia, Singapore, preferate de romani in perioada pre-pandemica pentru vacanta de iarna, revin in topul cautarilor pentru sezonul 2022-2023 pe masura ce au redevenit accesibile dupa ridicarea totala a restrictiilor sanitare, se arata intr-o analiza a TUI…

- Astfel, potrivit autoritaților, pretul la electricitate va fi plafonat la 211 lire pentru un Megawatt-ora, iar pretul gazelor naturale va fi plafonat la 75 de lire sterline pentru un Megawatt-ora.In paralel, Guvernul de la Londra a anuntat ca sprijinul pentru gospodariile din Irlanda de Nord va fi la…

- Serghei Markov, un fost consilier apropiat al lui Vladimir Putin, a avertizat Londra cu privire la un risc nuclear, in direct la radioul BBC 4. De asemenea, Markov a invocat ca un razboi nuclear ar rezulta din ”comportamentul nebunesc al presedintelui Statelor Unite, Joe Biden, si al prim-ministrilor…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa luni la funeraliile de stat ale Majestații Sale Regina Elisabeta a II-a, la Westminster Abbey, Londra, transmite Administrația Prezidențiala. Citește și: Familia Regala a Romaniei merge la funeraliile reginei Elisabeta a II-a Președintele Klaus Iohannis…

- Charles al III-lea a fost proclamat oficial duminica rege in capitala Scotiei, Edinburgh, acolo unde a sosit cortegiului funerar cu ramasitele pamantesti ale mamei sale, regina Elisabeta a II-a, relateaza agenția EFE, preluata de Agerpres . Noul monarh, in varsta de 73 de ani, a fost proclamat oficial…

- Salvele de tun, cate una pentru fiecare an din viața reginei Elisabeta a II-a, au inceput sa fie trase vineri, la ora 15.00, ora Romaniei, la Londra și in alte parți ale Regatului Unit, relateaza BBC și The Guardian . Cele 96 de salve de tun au fost trase la un interval de zece secunde, in memoria suveranei…

- Perspectiva ca Liz Truss sa devina premier al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord este privita de UE cu un amestec de iritare si neliniste, diplomati europeni afirmand ca odata cu razboiul din Ucraina si problemele provocate de inflatie, ultimul lucru de care au nevoie este o lupta…