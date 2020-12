Stiri pe aceeasi tema

- Revelion 2021. Va avea Cluj-Napoca foc de artificii in noaptea de REVELION? Aceasta este intrebarea la care foarte mulți clujeni cauta raspuns. Pana in prezent oficialii municipiului nu au facut niciun anunț referitor la acest aspect. Potrivit surselor ZIARUL CLUJEAN, la trecerea dintre ani, in Cluj-Napoca,…

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a declarat vineri ca romanii nu vor mai putea sa iasa pe strada la miezul nopții, de Revelion, sa aprinda artificii pentru ca legislația nu permite ieșirea din casa in acest scop dupa ora 23.00. Citește și: EXCLUSIV - LISTA deputaților și senatorilor…

- Autoritațile din Germania au interzis focurile de artificii pentru noaptea de Revelion de anul acesta, in speranța ca se va reduce numarul de infectari și implicit pe cel al oamenilor care ar ajunge sa aiba nevoie de tratament și sa fie internați la spitalele deja aglomerate de pacienții bolnavi de…

- Spectacolul pirotehnic de Revelion din portul din Sydney se va desfasura si anul acesta, insa durata acestuia va fi scurtata la doar cateva minute. Accesul in zona va fi permis doar persoanelor care au rezervare la restaurantele, cafenelele si hotelurile din zona, pentru limitarea raspandirii COVID-19,…

