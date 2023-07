Stiri pe aceeasi tema

- Asta, dupa ce autoritațile au interzis grupurilor de protestatari sa mai iasa pe strazi in marile orașe, dupa lasarea intunericului. Președintele Emmanuel Macron și-a amanat o vizita de stat in Germania, pentru a rezolva criza interna, insa ar exista semnale ca spiritele se calmeaza. Franța e in flacari.…

- Politistii de penitenciare protesteaza astazi in fata Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Politistii de penitenciare protesteaza joi, de la ora 11:00, in fata Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, nemultumiti de conditiile impuse de Bruxelles in ceea ce priveste modificarea Legii pensiilor…

- Politistii de penitenciare ies la proteste, joi, pentru a-și exprima nemulțumirea fața de modificarea Legii pensiilor militare. Protestul are loc de la ora 11.00 in fata Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. „Comisia Europeana santajeaza Parlamentul Romaniei sa adopte Legea pensiilor militare…

- Guvernul de la Berlin a decis sa inchida patru din cele cinci consulate ale Rusiei din Germania, ca represalii dupa restrictiile impuse de Moscova reprezentarii diplomatice germane pe teritoriul rus si care au determinat Germania sa-si inchida la randul ei trei consulate din Rusia, relateaza miercuri,…

- Ministerul de Externe al Chinei a anuntat ca reprezentantul sau special pentru afaceri eurasiatice va vizita incepand de luni Ucraina si Rusia, dar si Polonia, Franta si Germania in ceea ce Beijingul numeste "un efort de promovare a discutiilor de pace", relateaza agentia Reuters, citata de The Guardian.Xi…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Ministerul chinez de Externe a anunțat ca reprezentantul sau special pentru afaceri eurasiatice va vizita Ucraina, Rusia, Polonia, Franța și Germania, incepand de luni, in ceea ce Beijingul numește „un efort de promovare a discutiilor de pace”, scrie News.ro. Jinping…

- Ministerul de Externe al Chinei a anuntat ca reprezentantul sau special pentru afaceri eurasiatice va vizita incepand de luni Ucraina si Rusia, dar si Polonia, Franta si Germania in ceea ce Beijingul numeste „un efort de promovare a discutiilor de pace”, relateaza news.ro , cu referire la agentia Reuters.

- UPDATE La Paris s-au inregistrat confruntari intre protestatari și forțele de ordine The protest in Paris has only just started and Macron’s thugs are already causing chaos pic.twitter.com/zAW2lzSJQJ — Nat (@Arwenstar) May 1, 2023 De Ziua Internaționala a Muncii, in Franța vor avea loc proteste uriașe.…