Focuri de armă trase la granița Kosovo-Serbia. Vucic, susținut de Rusia, anunță represalii Sirene pentru raiduri aeriene au fost declanșate in orașul Mitrovica din nordul Kosovo, duminica dupa-amiaza, iar relatarile presei locale indica o prezența masiva de mașini pentru urgențe ce trec prin zona. Tensiunile s-au aprins in conflictul de la granița Kosovo-Serbia dupa o decizie a guvernului de la Priștina de a impune, de la 1 august, schimbul placuțelor de inmatriculare auto și a documentelor de identitate sarbești cu unele kosovare. Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, acuza partea kosovara de o pretinsa agresiune și spune ca „atmosfera este adusa la punct de fierbere”. Focuri de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

