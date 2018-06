Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Craiova au folosit armamentul din dotare si au tras mai multe focuri de arma pentru prinderea unui sofer care a refuzat sa opreasca la semnalul oamenilor legii. Soferul a ramas fara permis si a primit o amenda de 2.320 de lei.

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat aproximativ 31.000 de pachete cu țigari de proveniența ucraineana, iar o femeie din Maramureș este cercetata pentru savarșirea infracțiunii de contrabanda. Ieri, 02.05.2018, la nivelul Sectorului P.F. Sighetu Marmației…

- Politistii au tras mai multe focuri de arma pentru aplanarea unui conflict care a avut loc vineri noaptea intre doua familii din orasul Targu-Carbunesti, o persoana de 36 de ani fiind retinuta, a declarat, sambata, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Andrei Lazar.…

- Trei focuri de arma au fost trase de politistii clujeni pentru retinerea unui barbat care injura si agresa politisti, in timpul unei interventii al fortelor de ordine la un local din Campia Turzii, unde mai multe persoane ascultau muzica data tare, fiind montata o boxa pe trotuar. Potrivit…

- Traficul din Timiș a fost supravegheat și in aceasta saptamana de polițiștii rutieri. Au fost acordate, pe parcursul a patru zile, 685 de sancțiuni contravenționale șoferilor indisciplinați, iar cei mai mulți dintre cei penalizați au fost vitezomanii, 227. In total, in perioada 5-8 martie, au fost intocmite…