Jandarmii din Brașov au tras mai multe focuri de avertisment joi seara pentru prinderea a șase persoane care au furat copaci dintr-o padure, relateaza ziare.com.Jandarmii au prins in flagrant, in satul Zizin, șase persoane care aveau legați de cai copaci doborați in padure.In momentul in care au vazut jandarmii, cei șase au fugit. jandarmii au folosit armamentul din doare și au tras focuri in plan vertical, reușind prinderea celor șase. Nimeni nu a fost ranit.La fața locului au mers inca doua echipaje de jandarmi, polițiști și padurari, precizeaza ziare.com. FOTO: Hepta